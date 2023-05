“Ora commissione d’inchiesta vera”. E spunta l’ipotesi fondo alle vittime

Condividi l'articolo

Il soccorso rosso a Giuseppe Conte e Roberto Speranza parte quasi subito dopo la richiesta di archiviazione dei pm di Brescia al Tribunale dei ministri: «Bisogna ripensare in modo diverso la commissione d’inchiesta Covid: non può essere il risentimento politico, né lo scontro a ispirarne i lavori», dice il Pd Gian Antonio Girelli, che blatera contro «forme di giustizialismo variabile che non possono e non devono mai trovare giustificazioni politiche su eventi drammatici». Come se la sinistra non lo avesse mai fatto. La probabile archiviazione dell’inchiesta penale renderà più stringente il lavoro dell’organismo parlamentare, voluto da Fdi con Galeazzo Bignami, anche per evitare di ripetere in futuro gli errori compiuti nella gestione della pandemia, ma il rischio di imbastire un processo «politico» al governo giallorosso, al green pass e alla campagna vaccinale è altissimo. «La Commissione d’inchiesta sarà ora ancora più importante, affinché si analizzi nel dettaglio, senza preconcetti ed in maniera propositiva, cosa si sarebbe dovuto e potuto fare meglio in ogni fase della pandemia», è il ragionamento di Robert Lingard, già consulente dei familiari delle vittime, che poi fa appello al Parlamento: «La politica ristabilisca simbolicamente la pace sociale con gli italiani attraverso l’istituzione di un fondo di 100 milioni di euro per indennizzare i figli, le figlie, i mariti e le mogli di tutte le vittime della Bergamasca». Sarebbe un bel segnale, chissà che qualcuno nel centrodestra non ci abbia già pensato.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte