Orcel, Mps non farà parte della strategia Unicredit

Mps esce dal mirino di Unicredit. “Abbiamo annunciato che, dopo un periodo dei due diligence e di negoziazione con il ministro dell’economia italiano, Mps non farà parte della nostra strategia futura” sottolinea nella call con gli analisti, il ceo di Unicredit, Andrea Orcel che a fine conferenza ha ribadito”. La finestra che si era aperta per un accordo con Mps ora per noi è chiusa”.

“Le discussioni sono state lunghe e dettagliate, ma nonostante gli sforzi di entrambe le parti e non è stato possibile raggiungere un accordo che soddisfacesse tutti i parametri stabiliti nel Memorandum d’intesa” e per questo “i negoziati sono stati conclusi”, ricorda. Una qualsiasi M&A in Italia sarebbe per “rafforzare la nostra rete”. Lo dice nella call con gli analisti spiegando che “al momento” il gruppo non guarda all’acquisto di “fabbriche prodotto”. Il ceo ha detto anche le M&A devono “creare valore per tutti gli azionisti”.

