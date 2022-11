Orchestra di Santa Cecilia tra le migliori 20 al mondo

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 28 NOV – La rivista britannica BBC Music

Magazine, fondata nel 1992 e dedicata alla musica classica, ha

inserito l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

fra le migliori venti orchestre del mondo. È la terza volta che

l’autorevole rivista elegge l’Orchestra romana tra le massime

compagini internazionali grazie anche alla direzione musicale

affidata nel 2005 a Sir Antonio Pappano, con il quale Santa

Cecilia ha registrato più di trenta cd con solisti del calibro

di Martha Argerich, Janine Jansen, Jonas Kaufmann, Anna

Netrebko, Diana Damrau e si è esibita in tournée nei templi più

celebri della musica. L’Orchestra ceciliana è l’unica compagine

italiana inserita nella Top Twenty – in ordine alfabetico – che

comprende, oltre a Santa Cecilia, undici orchestre europee:

l’Orchestra della Radio Bavarese, Berliner Philharmoniker,

Budapest Festival Orchestra, Chamber Orchestra of Europe, Czech

Philharmonic, Staatskapelle Dresden, Hallé Orchestra,

Gewandhausorchester di Lipsia, London Symphony Orchestra, Wiener

Philharmoniker e Royal Concertgebouw Orchestra. Sette, invece, gli ensemble nordamericani: Boston Symphony Orchestra, Chicago

Symphony Orchestra, The Cleveland Orchestra, Los Angeles

Philharmonic, Metropolitan Opera Orchestra, New York

Philharmonic, Philadelphia Orchestra, alle quali si aggiungono

due compagini dell’Estremo Oriente, la Singapore Symphony e la

nipponica NHK Symphony Orchestra.

“È con grande orgoglio – ha commentato Michele dall’ Ongaro,

sovrintendente dal 2015 dell’ Accademia Nazionale – che

ringrazio la nostra Orchestra e il Maestro Pappano per averci

regalato questo successo che ci riempie di soddisfazione e che

rappresenta un beneaugurante riconoscimento in attesa dei

risultati delle prossime tappe del nostro tour europeo con

Martha Argerich”. Dal 23 gennaio al 4 febbraio la tourneè

toccherà anche a Vienna, Monaco di Baviera, Amburgo e Parigi.

(ANSA).



