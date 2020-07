Orgoglio Gasperini, Atalanta tra migliori 4

(ANSA) – BERGAMO, 20 LUG – “Il calendario presenta partite

difficili un po’ per tutti: noi dalla ripresa ne abbiamo vinte

sette pareggiandone due dopo essere andati in vantaggio. Già da

domani col Bologna sarà importante proseguire la striscia

positiva”. Alla vigilia della gara con la squadra di Mihajlovic,

l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini non nasconde di

puntare al miglior piazzamento possibile: “Siamo orgogliosi di

essere ancora nelle migliori 4 d’Italia con 4 giornate

d’anticipo, sintomo di continuità ad alti livelli”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte