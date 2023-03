Orietta Berti denuncia una truffa d’immagine a Reggio Emilia

Condividi l'articolo

(ANSA) – REGGIO EMILIA, 31 MAR – Orietta Berti si è

presentata mercoledì in Questura a Reggio Emilia per denunciare

una presunta truffa subita. Lo riporta il Resto del Carlino

Reggio che spiega come l’immagine della nota cantante sarebbe

stata usata e sfruttata – senza che lei ne fosse a conoscenza –

per fini commerciali sul web. Qualcuno nel mondo dello

spettacolo se n’è accorto e l’ha segnalato all’Usignolo di

Cavriago che, insieme al figlio Otis Paterlini (che cura anche

gli interessi della mamma artista), è corsa subito alla polizia

per raccontare tutto.

Nei prossimi giorni, anche il tg satirico di

Canale5-Mediaset, Striscia La Notizia si occuperà del caso.

(ANSA).



—

