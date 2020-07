Oro: vola a nuovo record, 1.944,71 dollari l’oncia

Nuovo record per l’oro. Il metallo prezioso vola a 1.944,71 dollari l’oncia sulla scia delle tensioni tra gli Usa e la Cina e i timori sulla ripresa economica globale. In forte rialzo anche l’argento che sale del 7% a 24,39 dollari l’oncia, segnando i massimi da settembre del 2013. A spingere i prezzi è anche l’indebolimento del dollaro sui mercati valutari internazionali ed in particolare rispetto all’euro. La moneta unica è oggi in rialzo sul biglietto verde oltre 1,17 dollari, ai massimi da settembre 2018.



