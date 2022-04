Orso d’oro 2022 ‘Alcarras’ aprirà Bellaria Film Festival

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 10 APR – Alcarra?s di Carla Simon, vincitore

dell’Orso d’oro alla Berlinale nel 2022 e che vanta una

coproduzione italiana (Kino produzioni) aprirà il Bellaria Film

Festival (BFF), fondato nel 1983 e pronto per la sua

quarantesima edizione dal 12 al 15 maggio 2022 a Bellaria Igea

Marina (Rimini). Diretto da Daniela Persico, fresca di nomina,

punta a riportare al centro del festival il cinema italiano

indipendente, tornando alla sua vera vocazione, quella di

scoprire i futuri autori del cinema italiano, come è accaduto

nelle passate edizioni con autori come Paolo Sorrentino, Matteo

Garrone, Gianfranco Rosi e Pietro Marcello, per citarne alcuni.

Dopo le scorse edizioni maggiormente concentrate sul cinema

documentario, il festival torna a focalizzarsi sul cinema in

ogni sua forma e genere.

Gli eventi di apertura e di chiusura saranno affidati alle

recenti opere di due registe catalane, introdotte dalle stesse

autrici: Carla Simon di Alcarras per l’apertura e I tuttofare di

Neus Ballús, in anteprima nazionale, Pardo d’oro per la miglior

interpretazione maschile al Festival di Locarno 2021, per la

chiusura.

Tornano i due concorsi competitivi la cui selezione è in corso.

Il concorso Casa Rossa con un premio di 5000 euro dedicato ai

film diretti e prodotti dai nuovi protagonisti del cinema

italiano alla loro opera prima o seconda. Negli anni lo hanno

vinto, tra gli altri, Yervant Gianikian, Gianfranco Rosi e

Pietro Marcello.

Il concorso Gabbiano sarà invece dedicato ai film indipendenti e

inediti, una giuria internazionale assegnerà al vincitore un

premio di 3000 euro.

In occasione del Quarantennale, si organizzera? un tributo a una

delle personalita? piu? rilevanti del Bellaria Film Festival

nonche? suo direttore artistico per quattordici edizioni: Enrico

Ghezzi.

Il Bellaria Film Festival, inoltre, dara? l’avvio a un

importante atelier di sviluppo di opere prime, unico in Italia,

che unisce sei festival dedicati al cinema indipendente, IsReal

di Nuoro, Sole e Luna di Palermo, PerSo di Perugia, Front Doc di

Aosta e Festival dei Popoli di Firenze. (ANSA).



