Oscar: Ariana DeBose migliore attrice non protagonista

Ariana DeBose per West Side Story ha vinto l’Oscar come migliore attrice non protagonista per il film di Steven Spielberg in cui ha interpretato il ruomo di Anita nel remake. Le altre nominate erano Jessie Buckley (La figlia Oscura), Judi Dench (Belfast), Kristen Dunst (Il potere del cane) e Aunjanue Ellis (King Richard). Diventa la prima attrice afro-latina e apertamente queer a vincere un premio di recitazione e non a caso si è rivolta alla comunità Lgbt nel suo discorso. Per la sua interpretazione nel film di Spielberg aveva vinto il Golden Globe, lo Screen Actors Guild, il Critics’ Choice e il Bafta, sempre la migliore attrice non protagonista.

