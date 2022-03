Oscar: Chastain lascia red carpet, sostegno ai truccatori

Condividi l'articolo

Jessica Chastain ha fatto una rapida apparizione sul tappeto rosso degli Oscar prima di entrare al Dolby Theater per sostenere l’equipe di truccatori – Linda Dowds, Stephanie Ingram e Justin Raleigh – che l’hanno trasformata nella televangelista di “Gli Occhi di Tammy Faye”.

La Chastain, che potrebbe vincere il premio per la migliore attrice protagonista per il ruolo della predicatrice, ha preso in questo modo posizione sulla polemica per l’esclusione dalla diretta di otto categorie di premi tra cui quella degli artisti del makeup.

“Saro’ in sala quando verra’ annunciato quell’Oscar”, ha detto l’attrice: “Anche a costo di sacrificare le interviste sul red carpet”. (ANSA).



