Jenny Beavan ha vinto l’Oscar per i miglior costumi per il film Crudelia. Non ce l’ha fatta l’italiano Massimo Cantini Parrini candidato (con Jacqueline Durran) per i costumi di Cyrano. Gli altri nominati erano Dune, La fiera delle Illusioni – Nightmare Alley e West side story.

