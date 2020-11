Oscar: da Polonia a Grecia, corsa per film straniero

(ANSA) – ROMA, 08 NOV – Sono sempre di più i candidati agli

Oscar per il miglior film straniero e sembra che la pandemia,

che di fatto ha bloccato gli studios di Hollywood e, in

aggiunta, ‘l’effetto PARASITE’ di Bong Joon-ho, siano stati un

vero e proprio volano in tutto il mondo. L’anno scorso fu

infatti record con ben 93 candidature, ma quest’anno si andrà

anche oltre. Comunque per la shortlist dei dieci film

selezionati bisognerà aspettare il 9 febbraio 2021.

Mancano comunque ancora le scelte di Italia e Francia.

Per il nostro Paese potrebbero essere in corsa, lo scopriremo

il 1 dicembre, NOTTURNO di Gianfranco Rosi, perfetto per una

platea internazionale, PINOCCHIO di Matteo Garrone, PADRE NOSTRO

di Claudio Noce e anche, come dice Variety, LA VITA DAVANTI A SÉ

di Edoardo Ponti grazie anche all’interpretazione di Sophia

Loren. Per la FRANCIA testa di serie potrebbe essere DNA di

Maiwenn, ritratto di una giovane donna alla ricerca delle

proprie radici culturali e familiari; TWO OF US di Filippo

Meneghetti su un’anziana coppia lesbo; GAGARINE di Fanny

Liatard e Jérémy Trouilh, film premiato alla Festa di Roma, la

storia di un ragazzo che cerca di salvare dalla demolizione il

complesso residenziale dove vive. (ANSA).



