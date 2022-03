Oscar: Encanto miglior film d’animazione

Condividi l'articolo

Encanto ha vinto l’Oscar per il miglior film d’animazione. Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino e Clark Spencer hanno ritirato la statuetta per il film Disney.

Gli altri nominati: Luca (dell’italiano Enrico Casarosa e Andrea Warren), Flee, I Mitchell contro le macchine e Raya e l’ultimo drago. Ambientato in Colombia, “Encanto” ha ricevuto nomination anche per la migliore colonna sonora che ha guidato le classifiche di Billboard per nove settimane ed e’ firmata da Germaine Franco, la prima donna latina candidata in questa categoria, e per la migliore canzone originale, “Dos Oranguitas” di Lin-Manuel Miranda.



