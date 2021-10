Oscar: i 18 film per la designazione italiana

Condividi l'articolo









Sono 18 i film italiani che concorreranno alla designazione del titolo candidato a rappresentare l’Italia nella selezione per la categoria International Feature Film Award dei 94^ Academy Awards.

Hanno proposto la propria candidatura i film distribuiti in Italia, o in previsione di essere distribuiti, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

La commissione di selezione, istituita presso l’ANICA su richiesta dell’Academy, si riunirà per votare il titolo designato il 26 ottobre 2021. L’annuncio ufficiale di tutte le nomination è previsto per l’8 febbraio 2022 e la cerimonia di consegna degli Oscars si terrà a Los Angeles il 27 marzo 2022.

Di seguito l’elenco dei candidati in ordine alfabetico:

3/19 di Silvio Soldini

A CHIARA di Jonas Carpignano

ARIAFERMA di Leonardo Di Costanzo

L’ARMINUTA di Giuseppe Bonito

IL CATTIVO POETA di Gianluca Jodice

E’ STATA LA MANO DI DIO di Paolo Sorrentino

ENNIO di Giuseppe Tornatore

I FRATELLI DE FILIPPO di Sergio Rubini

FREAKS OUT di Gabriele Mainetti

I GIGANTI di Bonifacio Angius

LEI MI PARLA ANCORA di Pupi Avati

MONDOCANE di Alessandro Celli

PARSIFAL di Marco Filiberti

QUI RIDO IO di Mario Martone

LA SCUOLA CATTOLICA di Stefano Mordini

SUPEREROI di Paolo Genovese

TRE PIANI di Nanni Moretti

YAYA E LENNIE-The Walking Liberty di Alessandro Rak

