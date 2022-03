Oscar: il film vincitore Coda esce al cinema dal 31 marzo

Condividi l'articolo

Dopo i tanti premi e riconoscimenti cinematografici internazionali, CODA – I SEGNI DEL CUORE ha conquistato tre Premi Oscar: alla Miglior Regia, alla Miglior Sceneggiatura non originale, a Troy Kotsur Miglior Attore non Protagonista. Coda – i segni del cuore diretto da Sian Heder, arriverà al cinema da giovedì 31 marzo distribuito da Eagle Pictures. Remake del pluripremiato film francese La Famiglia Belier, questo rifacimento emozionante è interpretato da Emilia Jones, e vede nel cast attori sordi e udenti, tra cui il premio Oscar Marlee Matlin (Figli di un dio minore) ed il neo premiato Troy Kotsur. Proprio loro due sono gli unici due attori sordi ad avermai vinto la statuetta. Kotsur ha dedicato il premio alla Comunità C.O.D.A (Children of Deaf Adults), alla Comunità dei Sordi e a tutte le persone con disabilità: “Questo è il nostro momento” ha detto concludendo un discorso divertente e particolarmente toccante. (ANSA).



