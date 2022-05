Oscar, la cerimonia 2023 si terrà il 12 marzo

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 14 MAG – La cerimonia della 95/a edizione

degli Oscar si terrà il 12 marzo 2023. Lo hanno annunciato

l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences e la Abc.

Per il secondo anno consecutivo la Notte delle statuette si

terrà dunque a marzo. La serata andrà in onda in diretta su Abc

in più di 200 territori in tutto il mondo dal Dolby Theatre di

Hollywood.

Il termine per l’invio dei titoli – usciti tra il 1 gennaio

e il 32 dicembre 2022 – per la selezione è il 15 novembre. Le

votazioni preliminari inizieranno il 12 dicembre e le shortlist

saranno annunciate il 21 dicembre, mentre le candidature saranno

annunciate il 24 gennaio. Per quanto riguarda le votazioni,

quelle delle nomination si terranno tra il 12 e il 17 gennaio

2023, mentre quelle della premiazione tra il 2 e il 7 marzo

2023. (ANSA).



