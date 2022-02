Oscar, l’Academy non richiederà la vaccinazione per la cerimonia

Condividi l'articolo

(ANSA) – NEW YORK, 10 FEB – Non ci sarà obbligo di vaccinazione per assistere in presenza alla prossima cerimonia degli Oscar, in programma il 27 marzo. Lo riferiscono diversi media americani tra cui Hollywood Reporter e Variety. Basterà invece un test negativo. L’Academy, l’ente che organizza gli Oscar, prende quindi le distanze da altri premi come i SAG Awards, che si terranno il 27 febbraio, o i Critics Choice Awards, previsti per il 13 marzo, che hanno tutti richiesto prova di vaccinazione. Non è ancora chiaro invece se sarà richiesto di indossare la mascherina per la cerimonia che si terrà al Dolby Theatre a Hollywood. Gli Oscar tornano nella loro sede storica dopo che l’anno scorso, a causa della pandemia, si erano svolti in forma ridotta alla Union Station di Los Angeles.

Quest’anno inoltre, per la prima volta dal 2018, è previsto un presentatore, ma non è stato ancora annunciato il nome. (ANSA).



