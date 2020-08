Osimhen “temevo razzismo,ma Napoli mi ha conquistato”

(ANSA) – ROMA, 26 AGO – ‘Un po’ di scetticismo c’era da parte

mia, perché è una questione che appartiene al mondo intero. Poi

ho visitato la città di Napoli, ho visto l’ambiente con i miei

occhi e ho capito che sono in una città meravigliosa”. E’ il

giorno di Victor Osimhen, il 22enne attaccante nigeriano, neo

acquisto del Napoli, che nel ritiro di Castel di Sangro ha già

conquistato tutti: il giovane giocatore prelevato dal Lille ha

parlato anche delle discriminazioni. “La questione razzismo è un

problema che c’è ovunque – ha spiegato Osimhen – ma sono sicuro

di aver scelto bene perché i napoletani mi faranno sentire a

casa con il loro affetto. Sono sempre stato convinto che Napoli

per me fosse la migliore scelta sia per il presente che per in

futuro. Sia come uomo che come calciatore”. (ANSA).



—

