Ospedale Novara sospende ideatrice corteo anti-Green pass

Condividi l'articolo









(ANSA) – NOVARA, 03 NOV – Giusy Pace, l’ideatrice del corteo

No Green pass di sabato scorso con i manifestanti travestiti da

deportati nei lager, è stata sospesa dall’incarico di

coordinatrice del personale infermieristico dell’Aou di Novara.

Come riferito da Gianfranco Zulian, che dell’azienda ospedaliero

universitaria è il direttore generale, risulta infatti “inottemperante all’obbligo vaccinale previsto per gli operatori

sanitari”. L’Aou, ha aggiunto Zulian, sta valutando la

possibilità di denunciare la donna per danno di immagine perché

il corteo “ha dato una pessima impressione del nostro ospedale e

della città”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte