Ossa umane in parco a Rignano sull’Arno

(ANSA) – RIGNANO SULL’ARNO (FIRENZE), 07 GIU – Indagini dei carabinieri sul ritrovamento di ossa, verosimilmente umane, stamani, in un parco giochi in località Cellai di Rignano sull’Arno (Firenze). Le ossa sembrano datate nel tempo ed erano dentro una cassetta di legno, tipo confezione per bottiglie di vino. La scatola riporta sul fronte un disegno con soggetto rurale, forse il logo di una casa vinicola. E’ stato un abitante della frazione a segnalare il contenitore al 112. Il parco giochi è piccolo ma frequentato ed è vicino a un circolo Arci.

Le ossa, ad una prima valutazione visiva e come riferito preliminarmente dal medico legale, sarebbero umane benchè risalenti nel tempo. Sono state sequestrate e saranno esaminate presso l’istituto di medicina legale. I rilievi sono stati effettuati dalla Sezione Investigazioni Scientifiche del comando provinciale di Firenze.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte