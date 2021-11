Ozpetek firma nuovo cortometraggio per Banca Mediolanum

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 18 NOV -Come si inventa il futuro? Un uomo di fronte al figlio diciassettenne. Due mondi per i quali a volte è difficile parlarsi, anche se uniti dalla stessa storia. Ma è narrando l’epopea di quel tempo in cui gli uomini non avevano contezza del futuro e di come ogni piccolo passo in avanti rese invece la vita molto più libera e degna di essere vissuta, che il padre troverà la giusta via di comunicazione. “Futuro è piantare un albero. Costruire una casa. Far nascere un sogno”. Proprio nel mezzo della tournée teatrale del suo “Ferzaneide – Sono ia!” e in attesa del debutto della serie tv tratta dal suo “Le fate ignoranti”, Ferzan Ozpetek torna agli spot e firma “L’uomo che inventò il futuro”, il nuovo cortometraggio di Banca Mediolanum con Filippo Nigro protagonista, presentato a Roma con una gran soirée a inviti e introdotto da un incontro con l’amministratore delegato di Banca Mediolanum Massimo Doris, il critico cinematografico Gianni Canova e lo stesso Ozpetek, moderati dalla giornalista Costanza Calabrese. “Mi è sembrata quanto mai di attualità una presa di coscienza sul tempo, il nostro tempo e quello degli altri. Di coloro che sono stati e di coloro che saranno”, spiega Ozpetek, che nel corto inserisce anche qualche chicca per intenditori e si autocita: il film in sottofondo che sta guardando il protagonista è proprio il suo Le fate ignoranti. “Mai come in questi ultimi periodi – prosegue – siamo stati messi alla prova sul come e quando immaginare il tipo di futuro che ci aspetta. La continuità del tempo va salvaguardata, i suoi cicli e ricicli come li definiva il filosofo napoletano Vico a proposito del ripetersi della storia. Anche se credo in sostanza che tutto è destinato a cambiare, ad arricchire il corso della nostra esistenza. E poi – aggiunge – è una sfida direi tecnica e di linguaggio cinematografico. In mezzo a tanti film e spettacoli che ho realizzato e continuo a realizzare, la misura del cortometraggio mi induce a raccontare in una manciata di minuti una storia di sentimenti forti e delicati al tempo stesso, nella quale non mancano momenti di attriti e incomprensioni, emozioni suscitate dai ricordi e commozioni per il nuovo che sta nascendo”. Il risultato, commenta l’ad Massimo Doris, che è anche protagonista dello spot on air realizzato per accompagnare il corto, è “un film poetico ed elegante” affidato “alla maestria di un grande regista come Ozpetek, che da sempre sa cogliere i tratti dell’animo umano ed entrare in contatto con le persone. Con questa operazione – aggiunge – abbiamo voluto superare i canoni e i linguaggi di comunicazione più istituzionali e tradizionali seguendo la strada, già tracciata lo scorso anno, del branded content e divenendo mecenate del cortometraggio d’autore, con la volontà di enfatizzare l’importanza della pianificazione patrimoniale nella programmazione finanziaria del proprio futuro”. Il corto, da un’idea originale dell’agenzia Armando Testa, sarà visibile su MediolanumPlay.it. Il flight televisivo, on air dal 21 novembre all’8 dicembre, vedrà la messa in onda di oltre 5.000 spot da 30” e 15” sulle principali emittenti e al cinema, oltre a una campagna OOH a Milano e Roma. In affiancamento, anche una campagna radiofonica, su web e social.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte