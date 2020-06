P.a:Dadone,va ripensata,basata su risultato più che presenza

(ANSA) – ROMA, 20 GIU – Per la P.a. è necessario “provare ad entrare nell’ottica di una nuova modalità che si basa sul risultato e non tanto sulla presenza fisica”. Lo ha detto la ministra della P.a. Fabiana Dadone intervenendo a Tgcom24. “Oggi ci troviamo di fronte alla necessità di ripensare ad un’ottica organizzativa perché la P.a. deve essere lo slancio per far ripartire il paese. È la prima azienda del Paese e serve che i dipendenti riescano a produrre in tempi molto rapidi”, ha detto Dadone. In merito alle polemiche sullo smart working, la ministra ha osservato: “credo che le preoccupazioni vengano dalla paura di ciò che è nuovo”. Ma gli studi “dimostrano che questa modalità di lavoro porta ad una produttività maggiore”.

