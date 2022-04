Padel: a maggio a Roma l’Italy Premier Padel Major

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 22 APR – Il grande padel arriva in Italia.

Federtennis, Federazione internazionale padel (Fip) e Sport e

Salute hanno sottoscritto un accordo pluriennale che permetterà

all’Italia di ospitare uno dei quattro tornei Premier Padel

Major. L’Italy Premier Padel Major si svolgerà a Roma, al Foro

Italico, dal 23 al 29 maggio prossimi e metterà in palio 2000

punti per la classifica giocatori e avrà un montepremi record.

“Questo accordo permetterà di organizzare a Roma uno dei

quattro eventi mondiali più importanti del Premier Padel Tour –

le parole del presidente Fit, Angelo Binaghi -. Si tratta di un

ulteriore segnale dell’impegno che la federazione pone in uno

sport in grande crescita, raggiunto grazie alla collaborazione

con Fip, Sport e Salute e Governo”. Soddisfazione da parte della

sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali: “Il padel è

cresciuto tanto nel Paese e mi fa molto piacere che la sinergia

tra Fit, Sport e Salute e Fip abbia permesso di ospitare a Roma

una tapps del Premier Padel Major, subito dopo l’Open d’Italia”.

“Questo è un momento meraviglioso per lo sport in Italia,

nella magica sede del Foro Italico, e anche un momento

meraviglioso per il padel – ha detto il presidente di Sport e

Salute, Vito Cozzoli -. L’Italia ospiterà un torneo

spettacolare: lo renderemo un’occasione davvero speciale”.

L’entusiasmo è condiviso dal presidente della Fip, Luigi

Carraro, che ha parlato di “un momento speciale ed emozionante

per il padel in Italia. Grazie all’ottimo lavoro della Fit e di

Sport e Salute, il nostro sport è enormemente cresciuto ed è per

me un grande piacere essere stati in grado di portare un Premier

Padel Major in Italia. I fan di Roma, e milioni di spettatori in

tutto il mondo, potranno assistere allo spettacolo di altissimo

livello del Premier Padel”. Infine, il chairman di Qatar Sports

Investments (Qsi), Nasser Al-Khelaifi, ha sottolineato

l’eccezionalità di una cornice come quella del Foro Italico: “Questo è un altro momento importante per lo sviluppo del padel

nell’ambito del nuovo tour. L’Italia è una nazione sportiva

orgogliosa e appassionata e Roma offre un altro luogo fantastico

per i professionisti per mostrare il loro talento”. (ANSA).



