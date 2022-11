Padel: assemblea Itf respinge proposta di assumerne gestione

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 14 NOV – L’assemblea generale della

Federazione internazionale di tennis (Itf), riunita a Glasgow

(Gb) ha respinto una risoluzione che proponeva una modifica allo

statuto per assumere la governance del padel. Lo rende noto la

Federazione internazionale padel (Ipf), spiegando che in vista

dell’assemblea le parti interessate di tutto il mondo del padel,

compresa l’associazione dei giocatori professionisti, del tennis

e della governance dello sport avevano annunciato l’opposizione

al tentativo di acquisizione, alla fine bloccato dalla stessa

comunità del tennis.

“Oggi è una vittoria per l’indipendenza e l’integrità dello

sport; per i nostri giocatori, per gli appassionati di padel –

ha commentato il presidente della Ipf, Luigi Carraro – e per

tutte le istituzioni che promuovono e tutelano l’indipendenza di

altri organismi sportivi. Ringraziamo le federazioni nazionali

di tennis (tra cui quelle di Italia, Francia, Australia, ndr)

che hanno sfidato la propria federazione internazionale e si

sono schierate per il padel”. (ANSA).



