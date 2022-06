Padel e Salute, a Circolo Sapienza la prevenzione è gratuita

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 19 GIU – Quando lo sport incontra la

prevenzione, il risultato è la salute dei cittadini. E’ quanto

confermato, tra ieri e oggi, dalla terza edizione di “Padel e

Salute”: al Circolo della Sapienza a Tor di Quinto, Sapienza

Università di Roma, l’Azienda Policlinico Umberto I di Roma e

l’Associazione culturale Capire per Prevenire si sono unite per

promuovere la prevenzione medica mediante visite gratuite

rivolte a tutti i cittadini per un consulto specialistico su

diverse patologie. I visitatori hanno potuto inoltre godersi

tornei di padel e musica dal vivo.

“La prevenzione è la medicina più efficace, perché

intervenire su una malattia nelle sue fasi iniziali significa

poter avere una chance di guarigione superiore al 90% – spiega

il prof. Stefano Arcieri, chirurgo generale di Sapienza e

Policlinico, ideatore della manifestazione e responsabile del

coordinamento medico scientifico dell’evento -. Se si parla di

sport e di salute, l’uno trascina l’altro. La bellezza del padel

è che può essere praticato da chiunque, basta dosare l’impegno

agonistico a seconda dell’età”.

Il dott.Fabrizio d’Alba, direttore generale del policlinico,

aggiunge: “Il mio ringraziamento va ai miei professionisti che

con abnegazione in questi due giorni hanno accolto mille

persone, dimostrando quella disponibilità verso la cittadinanza

che non sempre ci viene riconosciuta. Vorrei che eventi come

questi ridessero ai cittadini la certezza che la sanità

pubblica, le grandi strutture ospedaliere e l’università ci

sono”. Dello stesso parere anche la prorettrice per lo Sport

della Sapienza, prof.ssa Cristina Limatola: “In giornate così,

il servizio sanitario nazionale è a disposizione e si mette alle

esigenze della società. C’è bisogno di aprire sempre di più le

porte degli ambulatori alla popolazione”. (ANSA).



