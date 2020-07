Padel: il tour mondiale arriva in Sardegna a settembre

(ANSA) – CAGLIARI, 20 LUG – Il World Padel Tour arriva per la

prima volta in Italia con il Sardegna Open 2020, in programma

dal 6 al 13 settembre a Cagliari: in campo i più forti giocatori

al mondo.

L’evento è curato da NSA Group in partnership con la Regione

Sardegna.

Il tour ha una durata di 11 mesi, con tappe che si svolgono in

Spagna ma anche in Argentina, Brasile, Messico, Francia, Belgio,

Inghilterra e Svezia: un lungo cammino attraverso i continenti,

che porterà i top player del Padel a scontrarsi per scalare il

ranking mondiale.

La Sardegna, con Cagliari, sarà l’unica tappa italiana

dell’evento. La manifestazione sarà realizzata grazie alla

collaborazione con la Federazione Internazionale di Padel e la

Federazione Italiana Tennis. “Grazie alla vitalità del movimento

e all’azione di supporto della Fit, il Padel in Italia ormai è

una grande realtà – afferma Angelo Binaghi, presidente della Fit

– non soltanto perché è la disciplina sportiva cresciuta più di

tutte ma anche perché può contare sul dinamismo di dirigenti che

sanno guardare al futuro”.

Luigi Carraro, presidente della Federazione Internazionale Padel

ha aggiunto: “Il Padel in Italia sta crescendo molto

velocemente, come in nessun altro paese. L’assegnazione di

questa tappa del World Padel Tour a Cagliari è un premio a tutti

coloro che stanno contribuendo a questo autentico boom.

Ringrazio la Regione Sardegna che ci ha supportato: il grande

Padel mondiale sbarca in una regione straordinaria per la sua

bellezza e ospitalità e ringrazio la Federazione Italiana Tennis

per quanto ha fatto e continua a fare per promuovere il nostro

sport”. (ANSA).



—

