Padel: in arrivo 10 nuovi tornei, il primo a Doha dal 28 marzo

(ANSA) – ROMA, 17 FEB – Appena due settimane dopo

l’ufficialità del lancio, la federazione internazionale di Padel

Federation (Fip), l’organo di governo del padel, ha rivelato i

primi dettagli del nuovo Tour ufficiale. Nel primo di una serie

di annunci previsti nei prossimi giorni, la FIP ha oggi

ufficialmente confermato che quest’anno di terranno almeno dieci nuovi tornei, inclusi quattro eventi di categoria 1, con il

primo evento di categoria 1 confermato a Doha, in Qatar, dal 28

marzo al 2 aprile.

Gli altri tre eventi di categoria 1 saranno annunciati a breve,

a seguito dell’interesse delle principali città, in Europa e nel mondo per ospitare i nuovi tornei, dopo il tour ufficiale

lanciato il mese scorso. Il montepremi per ogni evento di

categoria 1 è stato individuato in 525.000 euro per ogni torneo.

Ai 120 in programma si aggiungono i 10 nuovi tornei ufficiali

Fip del 2022 che hanno punti in classifica e che fanno già parte del calendario FIP, in oltre 40 paesi in

tutto il mondo. “La reazione che abbiamo ricevuto per il nuovo

tour ufficiale lanciato, solo due settimane fa – spiega Luigi

Carraro, Presidente della International Padel Federation (FIP) – è assolutamente sorprendente. Dalle città ospitanti alle

emittenti internazionali fino ai

grandi sponsor e a altri partner commerciali, inclusi alcuni dei

più grandi marchi e nomi dello sport. Siamo lieti di aprire il

nuovo tour ufficiale a Doha il 28 marzo, in quello che sarà il

più grande torneo mai ospitato nel padel. Siamo anche felici di

rivelare il montepremi per i tornei di categoria 1, insieme al

nostro nuovo sistema di punti classifica. Non abbiamo mai avuto

un tale entusiasmo per il nostro sport, né un futuro così

positivo e professionale per i nostri giocatori”. (ANSA).



