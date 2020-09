Padel: mondiale a Cagliari, dominio di spagnoli e argentini

(ANSA) – CAGLIARI, 12 SET – Il World tour padel in corso a

Cagliari parla soltanto spagnolo. Domani giornata decisiva con

semifinali (di mattina) e finali (dalle 17.30). Tutto sul campo

centrale del Tennis club Cagliari, aperto parzialmente al

pubblico.

In campo maschile la coppia Galàn (Spa)-Lebròn (SPA) se la vedrà

con il duo Ruiz (Spa)-Botello (Spa). Nell’altra semifinale sfida

Silingo (Arg)- Di Nenno (Arg) contro Tapia (Arg)-Belasteguìn

(Arg).

Tra le donne Triay (Spa)- Sainz (Spa) contro Ortega

(Spa)-Gonzalez (Spa) e Pilar S. Alayeto (Spa)-José S. Alayeto

(SPA) contro Marrero (Spa)-Josemarìa (Spa).

Oggi la partita più bella e combattuta è stata quella tra la

coppia Stupaczuk (Arg) – Gutiérrez (Arg) e Silingo (Arg)-Di

Nenno (Arg): massimo equilibrio con risultato finale

2-6/6-2/6-7.

Binomio Tapia (Arg)-Belasteguìn(Arg) avanti su Chingotto

(Arg)-Tello (Arg): 7-5 poi ritiro per infortunio di Chingotto.

(ANSA).



