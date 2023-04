Padel: nasce l’Europeo Senior, a metà giugno in Spagna

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 04 APR – La Federazione internazionale padel

(Fip) ha deciso di istituire un Campionato europeo senior per

celebrare chi ha contribuito all’espansione della disciplina,

Appuntamento dal 12 al 17 giugno a La Nucia, nella provincia di

Alicante, per il torneo organizzato dalla federazione spagnola a

da quella regionale locale.

Nel tabellone, maschile e femminile, si affronteranno 16

nazionali al meglio delle tre partite, che vedranno in campo

giocatori e giocatrici Over 40, Over 45 e Over 50; nel tabellone

Super-Senior, le tre fasce di età previste sono Over 50, Over 55

e Over 60. Sono previste anche le competizioni Open, sempre

riservate a coppie nazionali e divise per categorie di età.

(ANSA).



