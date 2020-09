Padel: temporale su campi Cagliari, giornata annullata

(ANSA) – CAGLIARI, 10 SET – Secondo temporale nel giro di

poche ore su Cagliari. E giornata del Wpt-Sardegna open di Padel

sospesa al Bastione e al Tennis club Cagliari. Già da domani,

tempo permettendo, si cercherà di recuperare gli incontri non

disputati oggi. Ieri prima volta degli italiani nel tabellone

principali. A testa alta, ma tutti fuori.

Gli azzurri Simone Cremona-German Tamame sono stati superati per

6-2/6-4 dalla coppia Valdes-Restivo, 2/a classificata al FIP

Star Cagliari di domenica scorsa. Anche il binomio

italo-brasiliano Michele Bruno-Andrés Britos non è riuscito a

superare la coppia avversaria Gaspar Campos-Teodoro Zapata

(1-6/6-4/1-6). Nel main draw femminile ottimo primo set di

Valentina Tommasi-Carolina Orsi, perso solo al tie-breAk (7-6),

poi, nel successivo set, è emerso prepotentemente la qualità

tOpen ecnica di Melania Merino-Esther Carnicero (con un secco

6-1). Nella parte alta del tabellone Erika Zanchetta-Emily

Stellato hanno affrontato, senza fortuna, Virginia Riera Sofià

Araùjo (perdendo in due set: 4-6/1-6).

Domani mattina si riparte con gli “ottavi di finale”. Sul campo

centrale, nel tabellone maschile, sono da seguire le prime 3

teste di serie. Stupaczuk (ARG)-Gutierrez (ARG) sono attesi da

Glez. Luque (SPA)-Allemandi (ARG). Mentre Tapia

(ARG)-Belasteguìn (ARG), n.2 del “main draw” del Sardegna Open,

giocheranno contro Rico (SPA)-Moreno (SPA). Forte attesa per i

numeri uno del torneo: Alejandro Galàn (SPA)-Juan Lebròn (SPA).

Affronteranno il binomio Martìnez (SPA)-Blanco (SPA). La coppia

numero uno del tabellone “donne” Alejandra Salazar (SPA)-Ariana

Sanchez (SPA) affronterà, in un intenso “derby” iberico,

Fernàndez (SPA)-Martinez (SPA). Il binomio( n.2) Marta Marrero

(SPA)-Paula Josemarìa Martìn (SPA) infine giocherà contro Anna

Cortiles (SPA)-Jessica Castellò (SPA). (ANSA).



