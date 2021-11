Padre Djokovic, con ricatto vaccino Nole salta Australian Open

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 29 NOV – Prosegue la polemica sulla possibile

assenza di Novak Djokovic ai prossimi Australian Open. Secondo

suo padre, Srdjan Djokovic, è improbabile che l’attuale numero

uno al mondo prenda parte al primo Slam del 2022 a meno che le

regole sulle vaccinazioni contro il Covid-19 non vengano

allentate.

Djokovic ha sempre rifiutato di rivelare se sia o meno

vaccinato contro il Covid e nei giorni scorso il direttore del

torneo, Craig Tiley, aveva annunciato che i giocatori non

immunizzati non potranno competere all’evento in calendario dal

17 al 30 gennaio a Melbourne. “Vorrebbe giocare con tutto il

cuore perché è un atleta” ma “con questi ricatti e queste

condizioni, probabilmente non lo farà – ha detto Srdjan Djokovic

alla Tv serba -. Io non lo farei, ma è mio figlio che deve

decidere da sè”. “Per quanto riguarda i vaccini è un diritto

personale di ciascuno di noi essere vaccinati o meno”, ha

affermato lo stesso Djokovic senior nell’intervista con la TV

Prva riportata dal sito serbo B92.

Tiley ha affermato che l’85% dei giocatori professionisti è

vaccinato e si aspetta che tale cifra sia “tra il 90-95%” in

occasione dell’evento, dove anche i fan e lo staff saranno

banditi se non vaccinati.

Il numero uno del mondo ha vinto l’Australian Open nove volte

e conta 20 trionfi nel Grande Slam, come Roger Federer e Rafael

Nadal. Lo spagnolo aveva annunciato l’intenzione di giocare il

torneo, lo svizzero invece salterà l’evento per riprendersi da

un intervento al ginocchio destro. (ANSA).



