Pakistan, Lahore la città più inquinata del mondo

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 08 DIC – La città orientale pachistana di

Lahore è la più inquinata del mondo, secondo la classifica della

qualità dell’aria e dell’inquinamento atmosferico pubblicata da

IqAir questa mattina. Secondo il sito web, la qualità dell’aria

della città tra le 9 e le 10 ha raggiunto 387 punti Aqi, che

rientra nella categoria di pericolosità. La capitale indiana

Nuova Delhi è al secondo posto con un Aqi di 207 punti, seguita

da Dacca, in Bangladesh, con 205 punti e da Karachi, in

Pakistan, con 200 punti.

A causa del peggioramento dei livelli di smog nella città

orientale di Lahore, il governo ha annunciato la chiusura delle

scuole per tre giorni alla settimana. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte