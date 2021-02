PALAMARA DA GILETTI. E mia intervista che spiega la rottura dell’equilibrio democratico. … di Sergio Pizzolante

Lo dico meglio in una intervista che ho fatto ieri ad Antonello Sette per l’agenzia Spraynews.

Pizzolante, ha letto le rivelazioni di Luca Palamara nel libro intervista di Alessandro Sallusti?

Sì, e devo dire che molte cose già si sapevano, ma nessuno le aveva mai raccontate con tanta dovizia di particolari e con la conoscenza diretta di un protagonista assoluto del Sistema, quale è stato Luca Palamara. L’ex Presidente dell’Associazione Magistrati non racconta una giustizia in crisi, ma una democrazia tramortita dalla rottura di ogni equilibrio di potere e dal dominio, non della magistratura nel suo complesso, ma delle procure, sulla vita democratica.

Quindi non è più la politica a farla da padrona

La politica è completamente dominata. La politica è stata atterrita, la politica non esiste. Il potere è in testa alle procure. Un tempo le correnti della magistratura erano collaterali alla politica. In particolare al partito comunista e, a seguire, a Pds, Ds e Pd. Con il Sistema descritto da Palamara è del tutto evidente che i partiti sono diventati collaterali allo strapotere delle procure. Questo significa che è saltato ogni equilibrio democratico, con la subordinazione del potere legislativo della politica al potere giudiziario. E, dentro il potere giudiziario, con il dominio delle procure e dell’accusa sui tribunali. E’ un potere, che prescinde dai tribunali, dalle sentenze, dal secondo e terzo grado di giudizio. Uno strapotere galvanizzato da quella che Palamara chiama la regola del tre. Un pubblico ministero, un giornalista amico e un partito di riferimento, messi insieme, creano un potere che supera quello del Parlamento e del Governo. Per questo, la stampa tace, perché del Sistema è stata complice. I partiti non hanno capito che non è in discussione il funzionamento democratico della giustizia, ma la democrazia stessa, perché è saltato l’equilibrio fra i poteri previsto dalla Costituzione. E che i due poteri succubi, il legislativo e l’esecutivo, sono diventati ostaggi di un potere infinitamente superiore. Quello delle procure.

(Segue)