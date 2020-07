Palamara: ‘Non lascio la magistratura’

“Il mio obiettivo prioritario è difendermi nel processo e non lasciare la magistratura”: così Luca Palamara in un’intervista a Radio Radicale ha risposto se fosse pronto a scendere in politica. Alla domanda se abbia paura dei propri giudici nel procedimento disciplinare che si terrà la prossima settimana, Palamara ha invece risposto: “Ho fiducia nel sistema e credo sia interesse di tutti, non solo mio che mi trovo dall’altra parte, che il giudizio si esplichi” secondo le regole dello stato di diritto”; si tratta di “come esplicare al meglio il diritto di difesa”.

“Penso che questo sistema, con le vicende che sono emerse che vedo con dolore legate al mio nome, hanno segnato un punto di non ritorno”, ha detto Luca Palamara con riferimento alle correnti della magistratura.

Palamara ha anche sottolineato che “il carrierismo sfrenato fa perdere la bussola, probabilmente anche a me”. “Che le correnti siano state al centro, il motore, della vita interna della magistratura….nulla si muove all’interno della magistratura se la corrente non lo vuole. E’ il momento di guardare a chi è rimasto fuori da questo meccanismo?”, si chiede Palamara.

Palamara davanti al procedimento disciplinare vuole “contestare che le interferenze” a lui attribuite “non sono tali avendo parte fatto parte di un sistema, quello delle correnti, che a torto a ragione caratterizza l’organizzazione interna alla magistratura”. Lo ha detto lo stesso Palamara in un’intervista a Radio Radicale aggiungendo: “Non è mio intendimento fare ‘muoia Sansone con tutti i Filistei’ ma piuttosto un ragionamento serio e approfondito di come il potere delle correnti abbia influenzato non solo la vita interna della magistratura ma la vita politica del Paese”.

“Sono determinato a chiarire tutto”: lo sottolinea Luca Palamara riferendosi al procedimento disciplinare a suo carico e per il quale ha chiamato 133 testi.

“Prendere le distanze” dalle correnti? Qualcuno potrebbe dire: “Prima hai mangiato in quel piatto e ora, non voglio dire una cosa volgare, fai lo schizzinoso. Chiunque mi ha conosciuto negli anni sa che ho sempre sviluppato uno spirito critico, sono sempre stato fortemente convinto che quel sistema doveva cambiare”, ha detto a Radio Radicale riferendosi al sistema delle correnti.

Ci sono “due anime interne alla magistratura: la prima, e maggioritaria, pensa che tutto sia possibile risolvere con l’autoriforma e chi invece ritiene che l’autoriforma non può risolvere tutto e debba entrare la politica”. “Io penso che il meccanismo dell’autoriforma non sia la strada risolutiva di tutti i problemi” fermo restando che “la riforma debba mettere al centro il grande tema dell’indipendenza della magistratura”.

“C’è un sistema di proprietà all’interno della magistratura – afferma Palamara -, le correnti sono proprietarie della magistratura. E’ un sistema superato? Penso che bisogna attentamente fare una riflessione” pensando anche che “indubbiamente penalizza chi è esterno” a questo sistema.

Era stato deciso di “accentuare i poteri di una sola persona, pensando che si potessero risolvere i problemi” è invece è sorta “una serie di ulteriori problematiche” e questo “ha aumentato l’incidenza e l’influenza del Procuratore della Repubblica nella vita politica del Paese. Occorre una seria e approfondita riflessione”: lo ha detto il magistrato con riferimento al ruolo dei procuratori capo.

