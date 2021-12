Palazzo Strozzi imbrattato da un uomo a volto coperto

Condividi l'articolo

FIRENZE – ‘Jeff Koons marry me’ cioè ‘Jeff Koons sposami’, è la grande scritta a caratteri cubitali in inglese vergata per una ventina metri e con vernice bianca a tempera ad acqua sul bugnato di due facciate di Palazzo Strozzi a Firenze. L’ha fatta un uomo a volto coperto, da solo, in piena notte ma ripreso dalle telecamere. I vigili urbani indagano.

L’edificio, raro esempio di grande dimora rinascimentale giunta integra fino ai giorni nostri, per l’appunto ospita la mostra ‘Shine’ dello stesso artista fino al 30 gennaio.

“La frase fa provocatoriamente riferimento a Jeff Koons, protagonista della grande mostra in corso – dicono dalla Fondazione Palazzo Strozzi -, mostra che ad oggi ha già superato le 100mila presenze posizionandosi tra gli eventi espositivi più visitati in Italia”. Lo sdegno è tanto. “Un grave atto di vandalismo contro uno dei simboli della storia e della cultura a Firenze”, si sottolinea sempre dalla Fondazione. “Non possiamo rimanere indifferenti di fronte a un fatto così grave”, afferma Arturo Galansino, direttore generale della Fondazione, “un atto come questo va contro il decoro della città, il rispetto della sua bellezza e della sua storia e, più in generale, del bene comune che tutti dobbiamo difendere. Si tratta di un gesto inqualificabile nei confronti di un simbolo di cultura, inclusione e educazione per Firenze e l’Italia che, come tale, va difeso e preservato. Simili scempi non devono mai più ripetersi in futuro”. Ci mette il cappello anche il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, che lo ha saputo mentre sulle colline a nord di Firenze rendeva omaggio all’Elettrice Palatina nella villa dove la grande donatrice dimorava d’estate. “Qui – ha detto Schmidt rivolgendosi anche a Roma – ci vuole un decreto legislativo che abbia la funzione di scoraggiamento per la gente che imbratta monumenti unici al mondo del Rinascimento e del nostro passato”.

“Bisogna aumentare le multe per imbrattamento – ha proseguito – che sono veramente basse. C’era già una proposta di legge due anni fa”.

Sulla stessa linea il governatore della Toscana Eugenio Giani che è per aumentare le multe perché “non possiamo vivere sotto la spada di Damocle di un territorio così ricco di beni culturali, ma con i danni che spesso ritualmente lo caratterizzano”. Il sindaco Dario Nardella parla di “scritte vergognose”, “non accettiamo gesti di violenza gratuita al patrimonio culturale”. L’imbrattamento è stato scoperto la mattina presto. La scritta si estende sull’angolo esterno tra piazza Strozzi e via Strozzi, pieno centro, è stata pienamente visibile finché non è stata coperta da teli neri. Il Comune ha attivato subito l’intervento di pulitura, cui seguirà un restauro del bugnato, la pietra rinascimentale lavorata, che è stata offesa dal blitz vandalico. Dalle prime lettere rimosse, risulta che la parte maggiore della tempera bianca è venuta via con altra acqua e una spazzola morbida. Residui di colore però sono entrati nella porosità del bugnato e resta una patina lieve per cui servirà un intervento mirato di restauro lapideo per rimuoverla.



