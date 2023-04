Palladino “Berlusconi avrà apprezzato il Monza, lotta come lui”

Condividi l'articolo

(ANSA) – UDINE, 08 APR – “A fine partita io e Galliani

eravamo molto arrabbiati: secondo noi i due episodi chiave non

sono stati interpretati con il medesimo criterio di giudizio”.

Lo ha affermato il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, in

conferenza stampa a Udine.

“Siamo dispiaciuti perché volevamo regalare la vittoria al

nostro presidente – ha aggiunto – ma siamo persuasi di aver

interpretato il suo spirito. Esattamente come lui, abbiamo

lottato come leoni fino al 90′ e solo quel rigore ci ha tolto la

soddisfazione dei tre punti”. (ANSA).



