Palladino “in due partite create 10 nitide occasioni”

(ANSA) – MONZA, 02 APR – Raffaele Palladino parla non da

allenatore del Monza, ma da ex attaccante, nel giudicare

l’errore sottoporta di Gytkjaer nel finale. Un gol mancato che

avrebbe potuto riaprire la partita: “Non rimprovero mai i

ragazzi per gli errori tecnici. In allenamento Christian fa

sempre tantissimi gol e, più in generale, mi preoccuperei di più

se non creassimo occasioni. Invece, tra Cremonese e Lazio

abbiamo creato una decine di chiare occasioni da rete. Poi,

chiaro, se non riusciamo a segnare dovremo insistere di più”.

(ANSA).



