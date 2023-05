Pallanuoto: finale scudetto A1 maschile, Pro Recco vince gara 1

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 16 MAG – La Pro Recco ha vinto gara 1 della

finale Scudetto della A1 maschile di pallanuoto. Sorretti da

un’ottima difesa, i campioni d’Italia hanno battuto il Brescia

per 7-3 (parziali: 2-1, 0-1, 2-1, 3-0), piazzando il colpo

decisivo nel quarto tempo con un break di 3-0 che ha affondato

gli ospiti, a secco negli ultimi 15 minuti di gioco. Due gol per

Di Fulvio, miglior marcatore della sfida. Partita ruvida, che

con il passare dei minuti ha visto i contatti diventare sempre

più esasperati. Per tre tempi si è segnato solo con l’uomo in

più e su rigore. Sabato alle 18:45 gara 2 alla Mompiano di

Brescia. (ANSA).



