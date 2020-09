Pallavolo: 3-0 a Busto A., Conegliano vince Supercoppa donne

(ANSA) – VICENZA, 06 SET – L’Imoco Conegliano Volley ha vinto

la Supercoppa Italiana 2020 donne battendo l’Unet E-Work Busto

Arsizio per 3-0 (25-16 25-15 25-15) in un’ora e 9 minuti di

gioco a Vicenza. Per Conegliano è il terzo successo consecutivo

in questa competizione. Protagoniste del match sono state la

solita Paola Egonu (12 punti) e la schiacciatrice Elise Adams

(12), doppia cifra anche per la centrale Raphaela Folie (10)

affiancata da Robin De Kruijf (9), 9 i punti del martello Miriam

Sylla. Quest’ultima, a fine partita dai microfoni di RaiSport,

ha dedicato il successo “alle mie colleghe americane” e a tutti

coloro che sono impegnati nelle campagne contro la

discriminazione razziale. (ANSA).



—

