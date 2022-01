Pallavolo: Callipo Vibo in campo con mascherina, perde 3-0

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 09 GEN – Terza vittoria consecutiva nella

Superlega di pallavolo per l’Allianz Milano, che ha battuto la

Callipo Vibo Valentia per 3-0 (25-18, 25-19, 25-13) in una delle

due uniche partite della massima serie giocate oggi (nell’altra

Modena ha vinto 3-2 a Piacenza).

E anche oggi, come già era successo nel match del giorno

dell’Epifania contro la Leo Shoes Modena, nel Vibo Valentia

quasi tutti i giocatori sono scesi in campo e hanno giocato con

la mascherina sul volto nel tentativo di ridurre al minimo il

rischio di contagio in squadra. “Nello spogliatoio abbiamo

pensato che, se c’è una minima possibilità di ridurre il

rischio, è giusto provarci – aveva spiegato il capitano Davide

Saitta -. Anche se non ci sono indicazioni mediche specifiche al

riguardo, noi le usiamo. Ma all’inizio bisogna abituarsi, anche

con la respirazione”.

Le mascherine utilizzate da Vibo sono state ordinate da

Mauricio Borges, uno dei giocatori del team calabrese, in

Brasile, paese in cui già vari pallavolisti, come Lucao e la

capitana della Seleçao donne Macris, hanno fatto la scelta di

mettersele quando vanno in campo.

Fra i 1.406 spettatori di oggi, da sottolineare la folta

rappresentanza nipponica: infatti erano presenti molti tifosi

che fanno parte dell’Associazione Giapponese del Nord Italia,

desiderosi di ammirare i loro beniamini Yuki Ishikawa

dell’Allianz e Yuji Nishida del Callipo (che però non è

entrato). Inutile dire che anche i supporter del Sol Levante

avevano tutti la mascherina, nel loro caso la Ffp2 come da

ultimo decreto legge in vigore per il pubblico degli sport di

squadra. (ANSA).



