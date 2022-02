Pallavolo: Chirichella, laurea in scienze motorie con 110 e lode

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 14 FEB – Lo sport le ha insegnato e dato

tanto. Lei mette in pratica ogni giorno quegli stessi

insegnamenti e affronta sfide diverse e complicate. Come il

riscatto agli Europei di pallavolo dopo un’Olimpiade da

dimenticare, o la scommessa, prima di tutto con se stessa, di

laurearsi. Una sfida vinta da Cristina Chirichella, che si è

laureata con 110 e lode all’Università Cattolica del Sacro Cuore

in Scienze motorie e dello sport.

“Durante l’Europeo stavo scrivendo la tesi. Sono riuscita a

dare cinque esami prima dei Giochi – racconta -. E l’ultimo l’ho

dato tra l’Olimpiade e l’Europeo. O meglio, la mattina della

partita dei quarti, ho fatto l’esame e poi sono andata a giocare

la partita al pomeriggio. Ero felicissima”. La scelta di

frequentare la Cattolica è nata partecipando al programma Dual

Career dedicato agli studenti-atleti dell’ateneo, promosso da

Cattolica per lo Sport. “Ho iniziato proprio perché avevo

sentito parlare di questo progetto. Da qualche tempo volevo fare

Scienze motorie ma frequentare con assiduità era impossibile.

Quando ho saputo di questo programma mi sono iscritta”.

Dopo Olimpiadi ed Europei Chirichella ha concluso il suo

percorso di Dual career e ha discusso una tesi dal titolo: ‘Spalla dolorosa nell’atleta overhead: ruolo dell’esercizio

nella gestione conservativa” con relatore Christel Galvani,

docente di Metodi di valutazione funzionale dell’atleta. “I

docenti sono stati super disponibili. Devo tantissimo alla mia

tutor, Elisa, se mi sono laureata è anche merito suo. Sono

riuscita a frequentare l’Università in modo normale, e questa

per me è la cosa straordinaria”. (ANSA).



