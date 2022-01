Pallavolo: Coppa Italia donne; B.Arsizio ko,Conegliano in finale

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 05 GEN – L’Imoco Conegliano si è qualificato

per la finale della Coppa Italia femminile di pallavolo,

battendo Busto Arsizio per 3-1 (25-16 24-26 25-16 25-23) nella

semifinale giocata al Palaeur di Rioma. Spiccano i 32 punti

della Egonu, a nulla sono serviti i 20 punti della Gray.

In finale la squadra veneta incontrerà l’Igor Novara, che ha

approfittato dei casi di Covid che hanno falcidiato Chieri,

escludendola dalla semifinale. La finale è in programma domani,

con inizio alle ore 17,30. (ANSA).



—

