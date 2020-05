Pallavolo: dg Kemerovo conferma, ‘Zaytsev da noi’

(ANSA) – ROMA, 22 MAG – “Ivan Zaytsev? I documenti sono pronti, e sta arrivando la firma”. Dalla Siberia, e più precisamente da Sergy Lomako, dg del Kuzbass Kemerovo, squadra della massima serie del volley russo, arriva la conferma che lo ‘Zar’ di Modena lascia i gialloblù e va nel campionato che lo ha già ‘ospitato’ dal 2014 al 2016, quando Zaytsev giocava nella Dinamo Mosca.

L’azzurro vincitore di due medaglie olimpiche (un argento e un bronzo) nei giorni scorsi ha fatto capire che la sua scelta è stata provocata dal taglio d’ingaggio prospettatogli da Modena (30% in questa stagione, 50% la prossima) dopo la crisi economica provocata dal coronavirus. Ora, secondo i media locali, a Kemerovo Zaytsev andrà a guadagnare 600mila euro all’anno. Ed è da notare che, sempre per i media locali, e in particolare ‘Sportbusiness Gazeta’, il suo trasferimento in Siberia avverrebbe non in prestito, come si sostiene in Italia.

Di sicuro c’è che il contratto firmato dallo ‘Zar’ con Modena è in scadenza nel 2023. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte