Pallavolo donne: 3-2 al Monza, Conegliano campione d’Italia

(ANSA) – ROMA, 10 MAG – L’Imoco Conegliano è campione

d’Italia per la quarta volta di fila. All’Arena di Monza, Egonu

e compagne superano le padrone di casa della Vero Volley in

gara-4 della finale scudetto del campionato di pallavolo

femminile (parziali di 20-25, 25-23, 21-25, 25-21, 8-15) e

chiudono la serie sul 3-1 aggiudicandosi il quinto titolo negli

ultimi sette anni, il quarto consecutivo. Per Conegliano si

tratta del terzo trofeo stagionale dopo la Coppa Italia e la

Supercoppa, adesso l’obiettivo è la Champions League e la finale

contro il Vakifbank del prossimo 22 maggio. (ANSA).



