Pallavolo: Egonu, ‘torno in Italia, giocherò a Milano’

(ANSA) – ROMA, 20 MAG – “Sono molto fiera della mia squadra e

del lavoro che abbiamo fatto, eravamo lucide e concentrate su

ogni pallone. E sono veramente fiera di avere avuto la

possibilità di lavorare con questa squadra e con questo

allenatore (Giovanni Guidetti ndr) , spero che non sia l’ultima

volta. Sono cresciuta tanto, sono molto fiera di me stesso.

Questa stagione è stata veramente emozionante, ed è stato

emozionante uscire di casa”. Lo dice, dai microfoni di

Eurosport, Paola Egonu che oggi segnando 42 punti ha

letteralmente trascinato il VakifBank Istanbul alla vittoria

nella finale della Champions donne di pallavolo, contro le

concittadine dell’Eczcibasi.

Poi un annuncio che era atteso: “sono molto felice di tornare

a giocare in Italia. A Milano. Ci vedremo in palestra”. Quindi

la fuoriclasse azzurra lascerà il VakifBank e la Turchia dopo un

solo anno.

Confermato il ritorno in nazionale, per giocare in estate gli

Europei e il torneo di qualificazione all’Olimpiade di Parigi

2024. “Non vedo l’ora, sarà divertente – dice Egonu -. Mi

aspetto di lavorare bene insieme alle mie compagne che mi sono

mancate, non vedo l’ora di riabbracciarle e di divertirci”.

(ANSA).



—

