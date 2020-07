Pallavolo: Fipav aggiorna protocolli ma “delusa per stallo”

(ANSA) – ROMA, 15 LUG – La Federazione italiana pallavolo, in

base al Dpcm del 14 luglio, ha prorogato l’attuale versione del

protocollo di ripresa degli allenamenti, “rimasto purtroppo

invariato -commenta la Fip – rispetto al precedente”.

Federvolley “tiene a sottolineare la profonda e crescente

delusione per una situazione di stallo che di fatto non permette

la ripartenza del beach volley e ribadisce con convinzione

sempre maggiore – prosegue la nota federale – che sarebbe stato

auspicabile attendersi un’apertura da parte della normativa

governativa che avrebbe consentito delle variazioni più

strutturali del protocollo stesso e quindi una progressiva

normalizzazione dell’attività sportiva, soprattutto quella sulla

sabbia”.

Sempre oggi, scadeva il termine per le domande di iscrizione

ai campionati di SuperLega, Serie A2 e Serie A3 2020/21. La

Commissione ammissione campionati ha avviato l’esame ed engtro

il 22 luglio consegnerà alla Fipav e alla Lega pallavolo

l’elenco ufficiale delle formazioni partecipanti al 76/o

campionato Serie. In SuperLega, 12 club aventi diritto hanno

presentato la documentazione, mentre ha rinunciato alla

iscrizione la Argos Volley Sora. (ANSA).



