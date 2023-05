Pallavolo: l’Itas Trentino campione d’Italia per la quinta volta

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 17 MAG – La Itas Trentino è campione d’Italia

per la quinta volta nella sua storia. La squadra allenata da

Angelo Lorenzetti ha battuto Civitanova 3-0 (25-20, 25-20,

25-19) in gara 5 e conquista così lo scudetto del campionato

maschile di pallavolo, otto anni dopo l’ultima volta (2014/15).

Il primo titolo stagionale dell’Itas arriva al termine di una

delle più incerte edizioni dei play off di sempre, concluso con

ben 34 gare disputate complessivamente nella post season (il

record era 29).

Dopo aver vinto gara 1 tra le mura amiche in quattro set, Trento

ha concesso gara 2 nelle Marche solo al tie break (dopo essere

stata sotto 2-0), e si è imposto in gara 3 con un netto 3-0;

Civitanova non si è data per vinta ed ha fatto sua gara 4 in

quattro set, ma l’ultima decisiva sfida ha premiato l’Itas.

Per la quattordicesima volta (la terza consecutiva) la squadra

seconda classificata in regular season ha vinto lo scudetto.

Si tratta del quarto scudetto vinto da Lorenzetti, mentre tra

gli atleti raggiunge il suo quinto titolo Kaziyski, il quarto

per Podrascanin e il secondo per Nelli. (ANSA).



