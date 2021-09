Pallavolo: Malago’, due successi che inorgogliscono l’Italia

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 27 SET – “Complimenti alla pallavolo, per due

vittorie che inorgogliscono il comitato olimpico e tutta

l’Italia”. Giovanni Malago’ rivolge i complimenti agli azzurri e

alle azzurre campioni d’Europa nel volley, ricevuti dal

presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale.

Malago’, dopo la partecipazione con diversi atleti

all’inaugurazione dell’anno scolastico e l’incontro con i

medagliati olimpici e paralimpici, ha definito l’incontro con

Mattarella “una meravigliosa consuetudine. “Oggi abbiamo la

fortuna di festeggiare ragazzi e ragazze che hanno compiuto

impresa unica nella storia dello sport – ha aggiunto il

presidente del Coni – Sappiamo benissimo come ci fossero altre

aspettative durante le Olimpiadi da queste due squadre.

Soprattutto per questo e’ ancora piu’ incredibile quanto

successo: lo sport da’ sempre la possibilita’ di riscattarsi, e

loro l’hanno fatto alla grande. Complimenti alla pallavolo, al

presidente Manfredi, ai ct Mazzanti e De Giorgi” (ANSA).



