Pallavolo: Nations League; Italia-Slovenia 3-0

(ANSA) – QUEZON CITY, 26 GIU – Quinto successo nella

Volleyball Nations League per la nazionale italiana maschile,

uscita oggi vincitrice per 3-0 (25-19, 25-16, 25-21)dalla sfida

contro la Slovenia.

Una prova molto convincente quella offerta da Giannelli e

compagni, assoluti padroni del campo per tutta la gara. Ed è

anche un 3-0 molto importante per i campioni d’Europa,

soprattutto per quanto riguarda la classifica generale del

torneo, in cui l’Italia nelle prime sette partite ha raccolto 5

vittorie e 16 punti.

Contro la Slovenia gli azzurri sono stati superiori in ogni

statistica: 6 aces a 0, 6 muri a 4 e il 57% in attacco contro il

45% avversario. In campo si è vista la stessa formazione

iniziale dei due match precedenti: Giannelli in palleggio,

opposto Romanò, Lavia e Michieletto schiacciatori, Galassi e

Anzani al centro, libero Balaso. I migliori marcatori

dell’incontro sono stati Alessandro Michieletto e Daniele Lavia,

rispettivamente autori di 16 e 15 punti. Domani l’Italvolley

chiuderà la pool di Quezon City, affrontando la Cina con inizio

alle 13 ora italiana (diretta su Sky Sport Uno). (ANSA).



