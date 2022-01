Pallavolo: Saitta, Ffp2? più dura sul pullman che in partita

Condividi l'articolo

(ANSA) – VIBO VALENTIA, 12 GEN – “La Ffp2? E’ piu’ pesante

da sopportare in pullman che in partita”. Davide Saitta,

capitano della Tonno Callipo di volley, parla delle difficoltà

legate all’uso della mascherina anti Covid che i giocatori della

formazione calabrese hanno deciso di indossare durante le

partite. “All’inizio – dice Saitta all’ANSA – bisogna abituarsi,

anche con la respirazione. La complicazione sopraggiunge quando

beviamo durante i time out. Un po’ di fastidio poi lo avvertiamo

nella fase iniziale del riscaldamento in quanto svolgiamo

esercizi aerobici in cui sarebbe opportuno respirare a pieni

polmoni. Durante la partita, comunque, non avverto molto

affaticamento, tranne in caso di azioni di gioco più lunghe, che

però nel nostro sport sono molto rare. Per quanto mi riguarda,

comunque, sopporto con meno facilità la FFP2 in pullman o in

aereo”.

“La nostra – aggiunge il capitano della Tonno Callipo – non è

paura di contrarre il virus. La decisione è maturata all’interno

dello spogliatoio alla ripresa degli allenamenti, dopo i diversi

casi di positività che ci hanno colpito nel mese di dicembre,

con l’intento di contenere più possibile i contagi nel gruppo

squadra. Insomma, un modo per tutelare la nostra salute e

arrivare al completo alle numerose gare di campionato, tra cui

tre recuperi, in programma in questo mese di gennaio ed a

febbraio. La nostra ‘rosa’ é composta soltanto da 12 giocatori e

l’assenza di uno o più elementi potrebbe diventare

determinante”.

“Convivere con il virus – dice ancora Saitta – significa

adattarsi e trovare tutte le soluzioni possibili per ridurre i

rischi. La scorsa stagione abbiamo vissuto una condizione

diversa: venivamo sottoposti a tampone molecolare ogni tre

giorni, giocavamo a porte chiuse e vivevamo tappati in casa. È

adesso che questi dispositivi di sicurezza possono tornare

utili. Continueremo ad indossare le mascherine, dunque, a meno

che un medico non ci dirà che possono nuocere alla nostra

salute”. (ANSA).



