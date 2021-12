Pallavolo: terzo caso Covid tra giocatori Tonno Callipo

Condividi l'articolo

(ANSA) – VIBO VALENTIA, 28 DIC – Terzo caso di positività al

Covid tra i giocatori della Tonno Callipo, che milita nel

campionato Superlega di volley. Si tratta di un altro atleta

della prima squadra che va ad aggiungersi agli altri due casi

già accertati la scorsa settimana. Lo rende noto, con un

comunicato, la società.

“Un momento delicato – si afferma nella nota – in cui il club

calabrese deve tenere alta la guardia. Sono state sospese, In

via precauzionale, le sedute di allenamento previste per oggi e

disposto l’isolamento fiduciario. Fino alla ripresa delle

attività collettive sul campo, il preparatore atletico Alberto

Castelli ha stilato protocolli di lavoro individuale da svolgere

a casa. Sono stati pianificati, inoltre, nuovi screening per

monitorare lo stato di salute dell’intero gruppo. Domani mattina

giocatori e staff saranno sottoposti ad un nuovo test

molecolare. Si spera, comunque, in conseguenze minime per la

salute degli atleti anche in considerazione del fatto che 10 di

loro si erano già sottoposti il 18 dicembre alla terza dose di

vaccino. Poco tempo per sviluppare un’adeguata protezione

anticorporale, ma pur sempre una ‘difesa’ in più contro il

virus”.

“Va segnalato, comunque – riferisce ancora la società – che i

giocatori risultati positivi sono asintomatici e stanno bene.

Nei giorni scorsi, inoltre, erano state riscontrate due

positività anche tra i giovani della Tonno Callipo di serie B

che in diverse occasioni sono stati aggregati alla prima squadra

durante gli allenamenti in palestra o a referto nelle gare

ufficiali per sopperire alle assenze cui si era dovuto fare

fronte a novembre e dicembre”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte